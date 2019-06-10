В Барнауле отремонтировали 33 колодца
В минувшие выходные дорожные рабочие отремонтировали смотровые и ливнеприемные колодца в Барнауле.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, новые плиты перекрытия устанавливали на улице Аносова в границах проспектов Ленина и Калинина, а также на проспекте Сибирском в границах улиц Путиловской и Шевченко. Всего на двух участках проведен ремонт 33 колодцев.
А с понедельника, 10 июня, на улице Аносова приступили к асфальтированию тротуаров. Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и заранее планировать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU