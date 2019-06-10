В Барнауле отремонтировали 33 колодца

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-10T09:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные дорожные рабочие отремонтировали смотровые и ливнеприемные колодца в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, новые плиты перекрытия устанавливали на улице Аносова в границах проспектов Ленина и Калинина, а также на проспекте Сибирском в границах улиц Путиловской и Шевченко. Всего на двух участках проведен ремонт 33 колодцев.

А с понедельника, 10 июня, на улице Аносова приступили к асфальтированию тротуаров. Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и заранее планировать пути объезда.

Читайте также

В Барнауле на участке улицы Партизанской запретят парковку

В столице Алтайского края запретят стоянку автомобилей на одном из участков по улице Партизанской (подробнее).

Военные перекроют автодорогу «Сибирский – Косиха»

В ночь с 10 на 11 июня военные перекроют дорогу, соединяющую «Сибирский – Косиха». Связано это с плановым движением военных колонн (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU