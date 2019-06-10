Неизвестный обманул водителя такси на три тысячи рублей
Таксист из Барнаула поверил неизвестному и потерял три тысячи рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне водителю такси поступил заказ на поездку. Вскоре на номер телефона мужчины позвонил неизвестный мужчина и попросил по пути пополнить счет мобильного телефона. Он заверил, что рассчитается во время поездки, поэтому таксист перечислил ему около трех тысяч рублей.
Прибыв по указанному в заказе адресу, пассажиров таксист так и не дождался. Барнаулец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU