2019-06-10T04:07:01+03:00
Происшествия

Врач новоалтайской больницы умер не из-за нарушений графика

Анна СЕМИНА
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Министерство здравоохранения Алтайского края провело внутреннюю проверку графика работы 28-летнего врача-анестезиолога из новоалтайской больницы и не нашло нарушений по части режима труда и отдыха.

- Специалисты кадровой службы пришли к выводу, что режим труда и отдыха соответствовал требованиям норм трудового законодательства, - говорится в ответе замминистра Владимира Лещенко на запрос ИА «Банкфакс».

Во время этой проверке было установлено, что график дежурств утверждал заместитель главного врача по медицинской части. Сотрудники отделения были с ним ознакомлены под роспись. Никаких нарушений там якобы не было.

Тем временем других известных обстоятельств гибели молодого врача пока нет. Министерство запросило все необходимые документы.

- После их изучения будут сделаны выводы и дана оценка работе отделения, - пишет источник.

Напомним, в конце мая в «Городской больнице им. Л. Я. Литвиненко Новоалтайска» во время дежурства скончался 28-летний врач, который ранее на здоровье и в частности на сердце не жаловался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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