В Алтайском крае пропала женщина, объявлен срочный сбор на поиск

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-09T12:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропала женщина, 62-летняя жительница села Самсоново Алтайского края, Любовь Фатеева (Шипуновский район). Накануне в ночь на 8 июня ушла из дома в неизвестном направлении.

Региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил срочный сбор волонтеров на поиски. Нужна помощь добровольцев, все, кто желает оказать посильную поддержку, может обратиться к одному из организаторов, Наталье по номеру: 8-962-793-86-40.

Всех автовладельцев с видеорегистраторами, которые проезжали в ночь с 7 на 8 июня (примерное время 00:30-06:00) от Самсоново в сторону Шипуново, Усть-Порозиха, просьба сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках.

Приметы женщины: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза зеленые.

В последний раз видели в белой футболке, темно-синих брюках, черных сланцах, красных носках. Женщина нуждается в оказании медицинской помощи, дезориентирована.

Просьба сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU