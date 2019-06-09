2019-06-09T12:25:17+03:00
Общество

В Алтайском крае пропала женщина, объявлен срочный сбор на поиск

БОРЗОВ Денис
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Фото: Региональный Лиза-АлертФото: Региональный Лиза-Алерт
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Пропала женщина, 62-летняя жительница села Самсоново Алтайского края, Любовь Фатеева (Шипуновский район). Накануне в ночь на 8 июня ушла из дома в неизвестном направлении.

Региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил срочный сбор волонтеров на поиски. Нужна помощь добровольцев, все, кто желает оказать посильную поддержку, может обратиться к одному из организаторов, Наталье по номеру: 8-962-793-86-40.

Всех автовладельцев с видеорегистраторами, которые проезжали в ночь с 7 на 8 июня (примерное время 00:30-06:00) от Самсоново в сторону Шипуново, Усть-Порозиха, просьба сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках.

Приметы женщины: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза зеленые.

В последний раз видели в белой футболке, темно-синих брюках, черных сланцах, красных носках. Женщина нуждается в оказании медицинской помощи, дезориентирована.

Просьба сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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