В Барнауле пройдет футбольный турнир с участием телеканала «Матч ТВ»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-09T10:48:26+03:00

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В воскресенье, 16 июня, в 17.00 в Барнауле пройдет футбольный турнир «Матч на Алтае». В спортклубе «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9) сыграют четыре команды: сборная правительства Алтайского края, спортивные журналисты , известные спортсмены нашего региона и команда комментаторов телеканала «Матч ТВ». На поле выйдут Министр спорта края Алексей Перфильев, дзюдоист Иван Нифонтов, тхэквондист Альберт Гаун, лыжник Виталий Денисов и другие.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, в состав московской телевизионной делегации вошли известные комментаторы Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артем Шмельков, Роман Скворцов, Денис Левко, Михаил Меламед, ведущий программы «Все на матч!» Михаил Моссаковский и пресс-атташе хоккейного клуба «Спартак» (Москва) Владимир Самохин.

В 15.00 для болельщиков проведут развлекательную программу, розыгрыш подарков, соревнования по дартсу и бильярду. Будут работать игровые зоны, а комментаторы «Матч ТВ» проведут фото- и автограф-сессию.

ИСТОЧНИК KP.RU