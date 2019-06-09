Житель Барнаула задержан за 14 украденных кусков сыра

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-09T09:34:17+03:00

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Полицейские столицы Алтайского края задержали молодого человека, который подозревается в открытом хищении сыра из магазина торговой сети.

В отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу обратился директор продуктового магазина с заявлением о хищении 14-ти кусков сыра.

Сотрудники уголовного розыска занялись делом и в процессе следствия установили и задержали 23-летнего молодого человека из Барнаула. Отыскать его было не сложно, потому что парень ранее был судим за аналогичное преступление.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Учитывая, что молодой житель Барнаула уже был судим, в этот раз его могут посадить в тюрьму на срок от двух до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU