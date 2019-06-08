2019-06-08T14:37:53+03:00
Происшествия

Подростки выпрыгивали из окна маршрутки в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Парни выпрыгивают из окна автобусаПарни выпрыгивают из окна автобуса
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Барнаульский водитель стал свидетелем странной картины: несколько подростков выпрыгнули из окна маршрутки.

Судя по данным на записи с видеорегистратора, инцидент произошел в субботу, 8 июня, в 15.39.

Выпрыгивают из автобуса (Barnaul22).Автор: Костя Ефремов.

- Это просто ужас! На площади Октября из окна автобуса №6 прямо на проезжую часть выпрыгнули несколько парней, - пишет горожанин в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

На записи видно, как из окна маршрутки выпрыгивают как минимум четверо парней и убегают. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из них не попал под колеса попутного транспорта.

Другие участники сообщества предположили, что парни просто не хотели платить за проезд и таким способом решили сэкономить.

- Не захотели платить, вот и выпрыгнули. Молодёжь во все времена удивляла. Бесплатная доставка! Главное что не переехали их, - пишут барнаульцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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