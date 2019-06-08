Спасатели дали «добро» пляжу в Яровом

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-08T12:12:15+03:00

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Инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю проверили готовность пляжей озера Большое Яровое к приему отдыхающих.

Как пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону, члены комиссии в частности проверяли безопасность: наличие и укомплектованность спасательных постов, наличие акта о проверке дна водоема, организацию вышек, детских купален, наличие информационных стендов и многое другое.

- Все это делается в целях обеспечения безопасности на водоёмах края, чтобы отдых не стал причиной трагедии, - говорят в ведомстве.

В результате проверок техническое освидетельствование прошли пляжи: «Причал – 22», «Причал – 42» и «Причал – 55». Все они расположены на озере Большое Яровое.

- Здесь не было выявлено никаких нарушений. Пляжи безопасны и готовы принять отдыхающих, - отмечает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU