Спасатели дали «добро» пляжу в Яровом
Инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю проверили готовность пляжей озера Большое Яровое к приему отдыхающих.
Как пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону, члены комиссии в частности проверяли безопасность: наличие и укомплектованность спасательных постов, наличие акта о проверке дна водоема, организацию вышек, детских купален, наличие информационных стендов и многое другое.
- Все это делается в целях обеспечения безопасности на водоёмах края, чтобы отдых не стал причиной трагедии, - говорят в ведомстве.
В результате проверок техническое освидетельствование прошли пляжи: «Причал – 22», «Причал – 42» и «Причал – 55». Все они расположены на озере Большое Яровое.
- Здесь не было выявлено никаких нарушений. Пляжи безопасны и готовы принять отдыхающих, - отмечает источник.
ИСТОЧНИК KP.RU