2019-06-08T07:07:09+03:00
Происшествия

Два человека погибли, "улетев" на машине в реку

Анна СЕМИНА
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В Солонешенском районе Алтайского края в пятницу вечером, 7 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария произошла примерно в 20.57 на 57 километре автодороги Чарышское-Солонешное.

- 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, перевернулся и упал в реку, - сообщают в ведомстве.

В результате аварии сам водитель автомобиля, а также 42-летняя женщина, ехавшая на пассажирском месте, скончались до приезда медиков скорой помощи. Также травмы получил 34-летний пассажир. Ему потребовалась помощь врачей.

- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавляют в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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