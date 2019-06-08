Два человека погибли, "улетев" на машине в реку
В Солонешенском районе Алтайского края в пятницу вечером, 7 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.
Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария произошла примерно в 20.57 на 57 километре автодороги Чарышское-Солонешное.
- 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, перевернулся и упал в реку, - сообщают в ведомстве.
В результате аварии сам водитель автомобиля, а также 42-летняя женщина, ехавшая на пассажирском месте, скончались до приезда медиков скорой помощи. Также травмы получил 34-летний пассажир. Ему потребовалась помощь врачей.
- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавляют в ведомстве.
Читайте также:
Дорога Абакан – Бийск соединит три региона
ИСТОЧНИК KP.RU