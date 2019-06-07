2019-06-07T13:30:04+03:00
Общество

Синоптики передали штормпрогноз на 8 и 9 июня в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае ожидается неблагоприятная погода.В Алтайском крае ожидается неблагоприятная погода.Фото: Дарья САВЕНКО
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В ближайшие выходные – 8 и 9 июня в Алтайском крае ожидается неблагоприятная погода.

Так, по данным синоптиков, в ночь на 8 июня в регионе прогнозируют +8… +13 градусов, а днем +20… +25 градусов. В ночные и дневные часы в большинстве районах дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду.

В ночь на 9 июня в Алтайском крае температура опустится до +9…+14, а днем поднимется до +21…+26 градусов. В большинстве районах ночью и днем также будет дождь, ветер до 20 метров в секунду.

Что касается Барнаула, то в ближайшие два синоптики прогнозируют дождь, грозу и град, а также ветер до 20 метров в секунду. Ночью ожидается +11….+14 градусов, а днем +21…+24.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с ненастной погодой возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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