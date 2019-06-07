2019-06-07T13:10:31+03:00
Общество

В Барнауле на выходные перекроют участок улицы Попова

Дарья САВЕНКО
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Скриншот 2GISСкриншот 2GIS
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В Барнауле с 8 по 10 июня по улице Попова частично ограничат движение для автомобилистов и общественного транспорта.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, перекрыто будет движение по улице Попова от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова. Это связано с аварийными работами по реконструкции тепловых сетей по адресу: улица Попова 99а.

Движение будет организовано по встречной проезжей части поэтапно, как по четной, так и по нечетной стороне улицы Попова.

С 8 июня - перекрытие нечетной стороны улицы Попова.

С 9 июня - перекрытие четной стороны улицы Попова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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