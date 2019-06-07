2019-06-07T13:00:51+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина зарезал свою крестную

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Сначала мужчина чуть не зарезал сожителя крестной, а потом убил саму женщинуСначала мужчина чуть не зарезал сожителя крестной, а потом убил саму женщинуФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который зарезал свою крестную.

Инцидент произошел в марте в одном из сел Шелаболихинского района.

- В дом к 63-летней местной жительнице пришел ее крестник. Они вместе немного выпили. В какой-то момент между разгоряченным гостем и сожителем женщины произошел конфликт. Мужчина схватил нож, приставил его к горлу потерпевшего, и пригрозил убийством. Потерпевшему в итоге удалось вырваться и сбежать из собственного дома, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

После произошедшего гость и его крестная продолжили банкет, но он продлился недолго. Женщина неосторожно высказала претензии по поводу его поведения, мужчина не совладал с эмоциями, снова схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую в жизненно важные органы.

- От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления, - добавляют в ведомстве.

В отношении ее крестника было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Угроза убийством». На этапе следствия мужчина свою вину полностью признал. Суд состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики передали штормпрогноз на 8 и 9 июня в Алтайском крае
В Барнауле на выходные перекроют участок улицы Попова
Когда будет выпускной у 9 и 11 классов
Инспекторы провели обследование «Бирюзовой Катуни»
«Юмор FM» посвятит ближайшие выходные творчеству Михаила Евдокимова
В Барнауле вынесли приговор 22 участникам ОПГ
Мясная компания «СПК» отзывает партию колбасы из-за возможного наличия в ней ртути
Алтайский край вошел в топ-5 мест для гастропутешествий
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с РЖД
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги»
Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров
Льготники Республики Алтай смогут использовать карты «Мир» в качестве проездного
Почти 4,5 кг марихуаны нашли полицейские у сельчанина
О детском отдыхе в Алтайском крае можно спросить по «горячей» линии
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»