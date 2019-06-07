На Алтае мужчина зарезал свою крестную

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-07T13:00:51+03:00

Сначала мужчина чуть не зарезал сожителя крестной, а потом убил саму женщину Фото: Анна СЕМИНА

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который зарезал свою крестную.

Инцидент произошел в марте в одном из сел Шелаболихинского района.

- В дом к 63-летней местной жительнице пришел ее крестник. Они вместе немного выпили. В какой-то момент между разгоряченным гостем и сожителем женщины произошел конфликт. Мужчина схватил нож, приставил его к горлу потерпевшего, и пригрозил убийством. Потерпевшему в итоге удалось вырваться и сбежать из собственного дома, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

После произошедшего гость и его крестная продолжили банкет, но он продлился недолго. Женщина неосторожно высказала претензии по поводу его поведения, мужчина не совладал с эмоциями, снова схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую в жизненно важные органы.

- От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления, - добавляют в ведомстве.

В отношении ее крестника было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Угроза убийством». На этапе следствия мужчина свою вину полностью признал. Суд состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU