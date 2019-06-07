2019-06-07T12:26:28+03:00
Общество

Когда будет выпускной у 9 и 11 классов

Юлия ЕВГРАФОВА
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Выпускной 2019Выпускной 2019Фото: Евгения ГУСЕВА
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В 2019 году алтайские школьники по традиции отпразднуют выпускной в последних числах июня.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году школьники отгуляют выпускные вечера традиционно 25 июня. А пока выпускники сдают единый государственный экзамен.

Напомним, сдавать ЕГЭ алтайские школьники начали с 27 мая. А уже сегодня, 7 июня, прошел устный экзамен по иностранным языкам. Последнее тестирование будет 13 июня. В этот день выпускники сдадут биологию, информатику и ИКТ. А дальше пройдут дни дополнительной сдачи ЕГЭ. Это случиться с 17 июня по 1 июля.

К слову, в этом году не обошлось и без нововведений. Они коснулись математики и иностранных языков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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