Инспекторы провели обследование «Бирюзовой Катуни»
Инспекторы группы патрульной службы Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю провели обследование пляжа «Бирюзовой Катуни».
Техническое освидетельствование – это ежегодное мероприятие для пляжей. Так на днях специалисты обследователи территорию отдыха, расположенную в урочище Талдушка (район горы «Красный Камень») в Алтайском районе. В профильном ведомстве отмечают, что работы по подготовке пляжа выполнены в полном объеме.
- Обустроена парковка, приведены в порядок подъездные пути, вывезен мусор, - говорят в региональном главке МЧС.
С точки зрения специалистов ГИМС, данный пляж оказался готов к приему гостей и получил соответствующее свидетельство, подтверждающее, что отдыхать здесь люди будут в полной безопасности. Таким образом, пользование пляжем «Бирюзовая Катунь» разрешено.
ИСТОЧНИК KP.RU