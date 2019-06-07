Инспекторы провели обследование «Бирюзовой Катуни»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-07T12:38:11+03:00

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Инспекторы группы патрульной службы Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю провели обследование пляжа «Бирюзовой Катуни».

Техническое освидетельствование – это ежегодное мероприятие для пляжей. Так на днях специалисты обследователи территорию отдыха, расположенную в урочище Талдушка (район горы «Красный Камень») в Алтайском районе. В профильном ведомстве отмечают, что работы по подготовке пляжа выполнены в полном объеме.

- Обустроена парковка, приведены в порядок подъездные пути, вывезен мусор, - говорят в региональном главке МЧС.

С точки зрения специалистов ГИМС, данный пляж оказался готов к приему гостей и получил соответствующее свидетельство, подтверждающее, что отдыхать здесь люди будут в полной безопасности. Таким образом, пользование пляжем «Бирюзовая Катунь» разрешено.

ИСТОЧНИК KP.RU