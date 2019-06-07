2019-06-07T11:44:58+03:00
Происшествия

В Барнауле вынесли приговор 22 участникам ОПГ

Иван ОЛЕКСЮК
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Суд шел полтора годаСуд шел полтора годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Ленинский районный суд вынес приговор участникам ОПГ, которые занималась распространением наркотиков через интернет. Всего сроки от 3 до 12 лет получили 22 участника.

Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района города Барнаула Жанна Гнетова, преступная деятельность осуществлялась на территории Алтайского края и Новосибирской области в 2015 году. Они получали наркотические вещества в особо крупном размере от неустановленных лиц через тайники-закладки. После чего делали «розничные» закладки, а об их местонахождении сообщали покупателям через интернет. Деньги они получали через электронные системы.

При задержании обвиняемых у злоумышленников при себе и в иных местах были обнаружены синтетические наркотические вещества, которые они хранили для последующего сбыта. Уголовное дело рассматривалось в течение полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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