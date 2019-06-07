Алтайский край вошел в топ-5 мест для гастропутешествий
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России в июньские выходные.
Алтайский край попал в пятерку лучших мест для гастропутешествий в июньские выходные. Рейтинг гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России составило аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа посещаемости и уникальности событий.
Наше регион попал в список благодаря VII Межрегиональному фестивалю напитков «АлтайФест», который пройдет 28 и 29 июня на территории «Сибирского Подворья» в селе Новотырышкино Смоленского района. В программе - театрализованный парад предприятий-участников фестиваля «Карнавал напитков», выставка-продажа от предприятий пивобезалкогольной отрасли, конноспортивный праздник на ипподроме, танцевально-игровая программа, выступление кавер-группы Los Bakeros. Фестиваль «Алтайфест» посещает более 40 тысяч человек
По данным ТурСтат, в первую десятку гастрономических и кулинарных событий начала лета также входят фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Санкт-Петербурге.
Фестиваль барбекю в Екатеринбурге
Фестиваль рыбной кухни «Барабулька» в Феодосии (Крым)
Балаковский фестиваль клубники в Балаково (Саратовская область)
Фестиваль рыбного пирога "Черинянь гаж" в Печорском районе (Республика Коми)
Гастрофестиваль "У Пожарского в Торжке" в Торжке (Тверская область)
Праздник "Луховицкий огурец" в Луховицы (Московская область)
Фестиваль селедки "Царский посол" в Переславле-Залесском (Ярославская область)
Фестиваль "Клубничная страна" в Уразово Валуйского района Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU