Алтайский край вошел в топ-5 мест для гастропутешествий

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-07T11:24:10+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России в июньские выходные.

Алтайский край попал в пятерку лучших мест для гастропутешествий в июньские выходные. Рейтинг гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России составило аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа посещаемости и уникальности событий.

Наше регион попал в список благодаря VII Межрегиональному фестивалю напитков «АлтайФест», который пройдет 28 и 29 июня на территории «Сибирского Подворья» в селе Новотырышкино Смоленского района. В программе - театрализованный парад предприятий-участников фестиваля «Карнавал напитков», выставка-продажа от предприятий пивобезалкогольной отрасли, конноспортивный праздник на ипподроме, танцевально-игровая программа, выступление кавер-группы Los Bakeros. Фестиваль «Алтайфест» посещает более 40 тысяч человек

По данным ТурСтат, в первую десятку гастрономических и кулинарных событий начала лета также входят фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Санкт-Петербурге.

Фестиваль барбекю в Екатеринбурге

Фестиваль рыбной кухни «Барабулька» в Феодосии (Крым)

Балаковский фестиваль клубники в Балаково (Саратовская область)

Фестиваль рыбного пирога "Черинянь гаж" в Печорском районе (Республика Коми)

Гастрофестиваль "У Пожарского в Торжке" в Торжке (Тверская область)

Праздник "Луховицкий огурец" в Луховицы (Московская область)

Фестиваль селедки "Царский посол" в Переславле-Залесском (Ярославская область)

Фестиваль "Клубничная страна" в Уразово Валуйского района Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU