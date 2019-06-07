2019-06-07T13:08:47+03:00
Общество

«Юмор FM» посвятит ближайшие выходные творчеству Михаила Евдокимова

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Шутки, песни и монологи артиста будут звучать в эфире 8 и 9 июня.Шутки, песни и монологи артиста будут звучать в эфире 8 и 9 июня.Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Очередной выпуск еженедельного проекта «Смешные выходные» «Юмор FM» посвятит творчеству Михаила Евдокимова. Шутки, песни и монологи артиста будут звучать в эфире 8 и 9 июня.

Михаил Евдокимов известен не только, как эстрадный артист. Он сыграл несколько замечательных ролей в российском кино. Как правило, его герои – это сельские жители, сильные духом и с большой душой.

Михаил Евдокимов делами подтверждал свою любовь к малой Родине. На личные средства в родном селе Верх-Обское он каждый год проводил фестиваль юмора и спорта «Земляки».

– Мне довелось участвовать в организации концертов, творческих вечеров и телесъемок Михаила Евдокимова. Общение с этим талантливым артистом и удивительным человеком многому меня научило. Для всех нас Михаил Евдокимов всегда был и остается примером искренней любви к Алтаю и его жителям, образцом доброй и бескорыстной дружбы, – отметил генеральный директор радио «Юмор FМ – Барнаул» Артем Рябцев.

В 2004 году Михаил Евдокимов вопреки всем прогнозам победил на выборах губернатора Алтайского края. В августе 2005 году всю страну потрясло известие о его гибели. Вместе с Михаилом Евдокимов в автомобильной катастрофе погибли водитель Иван Зуев и охранник Александр Устинов.

8 и 9 июня включайте «Юмор FM», чтобы снова посмеяться над бессмертными шутками и монологами Михаила Евдокимова. Об этом сообщает источник «Мой Алтай».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики передали штормпрогноз на 8 и 9 июня в Алтайском крае
В Барнауле на выходные перекроют участок улицы Попова
На Алтае мужчина зарезал свою крестную
Когда будет выпускной у 9 и 11 классов
Инспекторы провели обследование «Бирюзовой Катуни»
В Барнауле вынесли приговор 22 участникам ОПГ
Мясная компания «СПК» отзывает партию колбасы из-за возможного наличия в ней ртути
Алтайский край вошел в топ-5 мест для гастропутешествий
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с РЖД
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги»
Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров
Льготники Республики Алтай смогут использовать карты «Мир» в качестве проездного
Почти 4,5 кг марихуаны нашли полицейские у сельчанина
О детском отдыхе в Алтайском крае можно спросить по «горячей» линии
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»