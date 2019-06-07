«Юмор FM» посвятит ближайшие выходные творчеству Михаила Евдокимова

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-07T13:08:47+03:00

Шутки, песни и монологи артиста будут звучать в эфире 8 и 9 июня. Фото: предоставлено пресс-службой

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Очередной выпуск еженедельного проекта «Смешные выходные» «Юмор FM» посвятит творчеству Михаила Евдокимова. Шутки, песни и монологи артиста будут звучать в эфире 8 и 9 июня.

Михаил Евдокимов известен не только, как эстрадный артист. Он сыграл несколько замечательных ролей в российском кино. Как правило, его герои – это сельские жители, сильные духом и с большой душой.

Михаил Евдокимов делами подтверждал свою любовь к малой Родине. На личные средства в родном селе Верх-Обское он каждый год проводил фестиваль юмора и спорта «Земляки».

– Мне довелось участвовать в организации концертов, творческих вечеров и телесъемок Михаила Евдокимова. Общение с этим талантливым артистом и удивительным человеком многому меня научило. Для всех нас Михаил Евдокимов всегда был и остается примером искренней любви к Алтаю и его жителям, образцом доброй и бескорыстной дружбы, – отметил генеральный директор радио «Юмор FМ – Барнаул» Артем Рябцев.

В 2004 году Михаил Евдокимов вопреки всем прогнозам победил на выборах губернатора Алтайского края. В августе 2005 году всю страну потрясло известие о его гибели. Вместе с Михаилом Евдокимов в автомобильной катастрофе погибли водитель Иван Зуев и охранник Александр Устинов.

8 и 9 июня включайте «Юмор FM», чтобы снова посмеяться над бессмертными шутками и монологами Михаила Евдокимова. Об этом сообщает источник «Мой Алтай».

ИСТОЧНИК KP.RU