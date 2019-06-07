ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с РЖД

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-07T11:08:14+03:00

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В рамках Санкт-Петербургского Экономического Форума банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД». Подписи под документом поставили первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Михайлов Вадим Валерьевич.

Соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях, включая финансирование текущей деятельности компании для реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил:

«ВТБ успешно работает с ОАО «РЖД» уже долгие годы. Банк поддерживает многие проекты компании как в России так и за рубежом. Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество позволит компании осуществлять масштабные социально-значимые проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU