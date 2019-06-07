2019-06-07T11:07:59+03:00
Спорт

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги»

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Этап "Бриллиантовой лиги" в РимеЭтап "Бриллиантовой лиги" в Риме
Изменить размер текста:

Легкоатлет из Барнаула Сергей Шубенков минувшей ночью провел свой третий старт в этом сезона и наконец-то победил.

Это был очередной этап «Бриллиантовой лиги», прошедший в Риме.

sergey.shubenkovsergey.shubenkov
Этап "Бриллиантовой лиги". Бег с барьерами на 110 метров. Мужчины.
3957 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Несмотря на всякую мелкую фигню (о которой уже неохота рассказывать) удалось победить. Первый раз в сезоне, - написал сам Шубенков на своей странице в Instagram.

Сергей преодолел свою коронную дистанцию в 110 метров с барьерами за 13,26 секунды. Вторым, с отставанием всего в три сотые секунды стал Эндрю Поцци из Великобритании, а замкнул тройку Антонио Алькана из ЮАР - 13,30.

Напомним, ранее Сергей Шубенков стартовал на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, где стал третьим и на турнире в Нанкине, где финишировал четвертым. До конца июня у барнаульского барьериста состоится еще два старта: 6 июня в Рабате (Марокко) и 30-го в Стэнфорде (США).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики передали штормпрогноз на 8 и 9 июня в Алтайском крае
В Барнауле на выходные перекроют участок улицы Попова
На Алтае мужчина зарезал свою крестную
Когда будет выпускной у 9 и 11 классов
Инспекторы провели обследование «Бирюзовой Катуни»
«Юмор FM» посвятит ближайшие выходные творчеству Михаила Евдокимова
В Барнауле вынесли приговор 22 участникам ОПГ
Мясная компания «СПК» отзывает партию колбасы из-за возможного наличия в ней ртути
Алтайский край вошел в топ-5 мест для гастропутешествий
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с РЖД
Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров
Льготники Республики Алтай смогут использовать карты «Мир» в качестве проездного
Почти 4,5 кг марихуаны нашли полицейские у сельчанина
О детском отдыхе в Алтайском крае можно спросить по «горячей» линии
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»