Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-07T11:07:59+03:00

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Легкоатлет из Барнаула Сергей Шубенков минувшей ночью провел свой третий старт в этом сезона и наконец-то победил.

Это был очередной этап «Бриллиантовой лиги», прошедший в Риме.

sergey.shubenkov Этап "Бриллиантовой лиги". Бег с барьерами на 110 метров. Мужчины.

- Несмотря на всякую мелкую фигню (о которой уже неохота рассказывать) удалось победить. Первый раз в сезоне, - написал сам Шубенков на своей странице в Instagram.

Сергей преодолел свою коронную дистанцию в 110 метров с барьерами за 13,26 секунды. Вторым, с отставанием всего в три сотые секунды стал Эндрю Поцци из Великобритании, а замкнул тройку Антонио Алькана из ЮАР - 13,30.

Напомним, ранее Сергей Шубенков стартовал на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, где стал третьим и на турнире в Нанкине, где финишировал четвертым. До конца июня у барнаульского барьериста состоится еще два старта: 6 июня в Рабате (Марокко) и 30-го в Стэнфорде (США).

ИСТОЧНИК KP.RU