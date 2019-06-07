Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги»
Легкоатлет из Барнаула Сергей Шубенков минувшей ночью провел свой третий старт в этом сезона и наконец-то победил.
Это был очередной этап «Бриллиантовой лиги», прошедший в Риме.
- Несмотря на всякую мелкую фигню (о которой уже неохота рассказывать) удалось победить. Первый раз в сезоне, - написал сам Шубенков на своей странице в Instagram.
Сергей преодолел свою коронную дистанцию в 110 метров с барьерами за 13,26 секунды. Вторым, с отставанием всего в три сотые секунды стал Эндрю Поцци из Великобритании, а замкнул тройку Антонио Алькана из ЮАР - 13,30.
Напомним, ранее Сергей Шубенков стартовал на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, где стал третьим и на турнире в Нанкине, где финишировал четвертым. До конца июня у барнаульского барьериста состоится еще два старта: 6 июня в Рабате (Марокко) и 30-го в Стэнфорде (США).
ИСТОЧНИК KP.RU
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