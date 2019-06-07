СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-07T11:06:20+03:00

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Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 5 июня 2019 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет банка за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли банка по результатам 2018 года в следующем порядке:

• чистая прибыль к распределению, всего - 230 906 903 335,16 рублей;

• отчисления в Резервный фонд – 11 545 345 166,76 рублей;

• отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям – 14 239 456 640,85 рублей;

• отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям первого типа – 5 164 109 976,47 рублей;

• отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям второго типа – 7 416 433 382,68;

• нераспределенная чистая прибыль – 192 541 558 168,40 рублей.

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере:

• 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;

• 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

• 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

• в течение 10 (десяти) рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

• в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 24 июня 2019 года.

Собранием акционеров было принято решение в отношении выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:

• за работу в составе Наблюдательного совета – 4 600 000 рублей каждому;

• за председательство в Наблюдательном совете – 1 380 000 рублей;

• за работу в составе комитета Наблюдательного совета – 460 000 рублей каждому;

• за председательство в комитете Наблюдательного совета – 920 000 рублей каждому.

Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:

• за работу в составе Ревизионной комиссии – 916 690 рублей каждому;

• за председательство в Ревизионной комиссии – 275 007 рублей.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

1. Варниг Артур Маттиас;

2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

3. Дубинин Сергей Константинович;

4. Задорнов Михаил Михайлович;

5. Костин Андрей Леонидович;

6. Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

7. Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

8. Силуанов Антон Германович;

9. Соколов Александр Константинович;

10. Тарасенко Оксана Валерьевна;

11. Чистюхин Владимир Викторович.

Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек.

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2019 год.

Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Устава банка ВТБ, Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ВТБ, а также Положения о Наблюдательном совете.

ИСТОЧНИК KP.RU