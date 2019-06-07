2019-06-07T10:50:40+03:00
Общество

Льготники Республики Алтай смогут использовать карты «Мир» в качестве проездного

Иван ОЛЕКСЮК
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В Горно-Алтайске с 1 июня жители смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картами Сбербанка «Мир».

Проект стал первым в стране для карт «Мир» Сбербанка, он реализован совместно с ЗАО «Золота корона», платежной системой «Мир» и Союзом автопредпринимателей при поддержке минтруда. Новая система позволит вести учёт льготных поездок на транспорте.

Для того чтобы получить возможность пользоваться бесконтактной картой «Мир» в качестве проездного билета, необходимо обратиться в Управление социальной поддержки населения Горно-Алтайска или Майминского района для регистрации карты в системе, а затем приобрести проездной на месяц.

Оплатить право льготного проезда можно в любом банкомате Сбербанка или в приложении «Сбербанк Онлайн», а также с помощью услуги «Автоплатёж». После можно будет предъявлять свою банковскую карту в общественном транспорте – на ближайший месяц она станет проездным билетом, деньги с карты списываться не будут.

- Проект очень важен для региона – жителям будет проще пользоваться транспортом, - считает Олег Хорохордин, врио Главы Республики Алтай.

Заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Бауков говорит, что до недавнего времени не было подобного проекта, когда льготные категории граждан могут использовать для проезда в транспорте бесконтактные банковские карты. От нововведения выиграют все стороны – льготники, перевозчики, региональные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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