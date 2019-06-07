2019-06-07T10:25:38+03:00
Происшествия

Почти 4,5 кг марихуаны нашли полицейские у сельчанина

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские изъяли около 4,5 кг марихуаны у 45-летнего жителя поселка Первомайский Третьяковского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в одном из домов в металлическом тазу и двух пакетах были найдены растения. Также правоохранители изъяли различную посуду с остатками неизвестного вещества. Как оказалось, марихуана принадлежит 45-летнему местному жителю, которому хозяин дома разрешил пользоваться жилищем. Мужчина был задержан. Он рассказал, что собрал коноплю для собственного потребления

- Было проведено медицинское освидетельствование на наличие наркотического опьянения. После которого был составлен административный материал по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», - отметили в пресс-службе.

Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики передали штормпрогноз на 8 и 9 июня в Алтайском крае
В Барнауле на выходные перекроют участок улицы Попова
На Алтае мужчина зарезал свою крестную
Когда будет выпускной у 9 и 11 классов
Инспекторы провели обследование «Бирюзовой Катуни»
«Юмор FM» посвятит ближайшие выходные творчеству Михаила Евдокимова
В Барнауле вынесли приговор 22 участникам ОПГ
Мясная компания «СПК» отзывает партию колбасы из-за возможного наличия в ней ртути
Алтайский край вошел в топ-5 мест для гастропутешествий
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с РЖД
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги»
Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров
Льготники Республики Алтай смогут использовать карты «Мир» в качестве проездного
О детском отдыхе в Алтайском крае можно спросить по «горячей» линии
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»