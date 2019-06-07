Почти 4,5 кг марихуаны нашли полицейские у сельчанина

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-07T10:25:38+03:00

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Полицейские изъяли около 4,5 кг марихуаны у 45-летнего жителя поселка Первомайский Третьяковского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в одном из домов в металлическом тазу и двух пакетах были найдены растения. Также правоохранители изъяли различную посуду с остатками неизвестного вещества. Как оказалось, марихуана принадлежит 45-летнему местному жителю, которому хозяин дома разрешил пользоваться жилищем. Мужчина был задержан. Он рассказал, что собрал коноплю для собственного потребления

- Было проведено медицинское освидетельствование на наличие наркотического опьянения. После которого был составлен административный материал по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», - отметили в пресс-службе.

Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU