О детском отдыхе в Алтайском крае можно спросить по «горячей» линии
«Горячая» линия по вопросам детского отдыха и оздоровления детей в летний период начала работать в Алтайском крае.
Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, специалисты расскажут о том, на что необходимо обращать внимание при выборе летнего оздоровительного учреждения, о существующих санитарно-эпидемиологических требованиях к организации питания и проживания детей в организациях детского отдыха, а также дадут советы о том, что необходимо взять ребенку с собой в лагерь и как избежать острых кишечных инфекций летом.
Задать свои вопросы можно по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный) или по телефону «горячей» линии: 8 (3852) 66-54-27, 24-86-00, 24-28-64. Вопросы касающиеся детского отдыха принимаются до 19 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU