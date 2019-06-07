О детском отдыхе в Алтайском крае можно спросить по «горячей» линии

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-07T09:51:51+03:00

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«Горячая» линия по вопросам детского отдыха и оздоровления детей в летний период начала работать в Алтайском крае.

Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, специалисты расскажут о том, на что необходимо обращать внимание при выборе летнего оздоровительного учреждения, о существующих санитарно-эпидемиологических требованиях к организации питания и проживания детей в организациях детского отдыха, а также дадут советы о том, что необходимо взять ребенку с собой в лагерь и как избежать острых кишечных инфекций летом.

Задать свои вопросы можно по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный) или по телефону «горячей» линии: 8 (3852) 66-54-27, 24-86-00, 24-28-64. Вопросы касающиеся детского отдыха принимаются до 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU