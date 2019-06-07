Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-07T08:26:00+03:00

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В Барнаул приедет известная группа «Уматурман». Они выступят в День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3.

Сибирская генерирующая компания приглашает всех жителей города на третий ежегодный городской фестиваль «Потепление» 15 июня.

- Мероприятие традиционно объединит развлекательный и познавательный форматы: все любознательные посетители смогут попасть внутрь самой большой и современной ТЭЦ Алтайского края с экскурсией в рамках «Дня открытых дверей», а на зеленой площадке перед ТЭЦ-3 развернутся мастер-классы и фото-зоны для детей и взрослых, - сообщает компания.

Экскурсии на ТЭЦ-3 будут проводиться с 17.00 и до 20.00. Для того, чтобы посмотреть на станцию изнутри из-за особого режима работы объекта при себе обязательно нужно иметь удостоверение личности и быть старше 10 лет. Для обеспечения безопасности на ТЭЦ посетителям необходимо будет пройти краткий инструктаж по технике безопасности. Лица младше 16 лет будут допускаться на станцию только в сопровождении родителей.

«Потепление» - семейный праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. В этом году на зеленой площадке перед ТЭЦ-3 гостей фестиваля ждет еще более насыщенная развлекательная программа: выступит дуэт Mana Project, чьи ремиксы крутятся на многих радиостанциях страны.

Ведущими главной сцены станут звезды телешоу «Импровизация» Антон Шастун и Арсений Попов (г. Москва), которые предложат зрителям побороться в интеллектуально-юмористическом шоу и выиграть один из призов, в том числе – велосипед. Дети смогут принять участие в мастер-классе по высадке растений и изготовлению игрушек, повторно используя различные материалы. Также в рамках праздника будет организован сбор использованных батареек, которые СГК передаст для дальнейшей утилизации.

После выступления «Умытурман» жителей ждет праздничный салют.

Арт-фестиваль «Потепление» пройдет по адресу ул. Трактовая 7. Бесплатные автобусы будут курсировать от ТРЦ Арена (Павловский тракт, 188, остановка автобуса под видеоэкраном) с 16:30 до 23:30. Также можно будет воспользоваться общественным транспортом – до остановки ТЭЦ-3 ходит автобус №9. Для автомобилистов будет организована парковка на месте проведения фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU