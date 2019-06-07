2019-06-07T08:26:00+03:00
Общество

Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Афиша мероприятия.Афиша мероприятия.
Изменить размер текста:

В Барнаул приедет известная группа «Уматурман». Они выступят в День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3.

Сибирская генерирующая компания приглашает всех жителей города на третий ежегодный городской фестиваль «Потепление» 15 июня.

- Мероприятие традиционно объединит развлекательный и познавательный форматы: все любознательные посетители смогут попасть внутрь самой большой и современной ТЭЦ Алтайского края с экскурсией в рамках «Дня открытых дверей», а на зеленой площадке перед ТЭЦ-3 развернутся мастер-классы и фото-зоны для детей и взрослых, - сообщает компания.

Экскурсии на ТЭЦ-3 будут проводиться с 17.00 и до 20.00. Для того, чтобы посмотреть на станцию изнутри из-за особого режима работы объекта при себе обязательно нужно иметь удостоверение личности и быть старше 10 лет. Для обеспечения безопасности на ТЭЦ посетителям необходимо будет пройти краткий инструктаж по технике безопасности. Лица младше 16 лет будут допускаться на станцию только в сопровождении родителей.

«Потепление» - семейный праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. В этом году на зеленой площадке перед ТЭЦ-3 гостей фестиваля ждет еще более насыщенная развлекательная программа: выступит дуэт Mana Project, чьи ремиксы крутятся на многих радиостанциях страны.

Ведущими главной сцены станут звезды телешоу «Импровизация» Антон Шастун и Арсений Попов (г. Москва), которые предложат зрителям побороться в интеллектуально-юмористическом шоу и выиграть один из призов, в том числе – велосипед. Дети смогут принять участие в мастер-классе по высадке растений и изготовлению игрушек, повторно используя различные материалы. Также в рамках праздника будет организован сбор использованных батареек, которые СГК передаст для дальнейшей утилизации.

После выступления «Умытурман» жителей ждет праздничный салют.

Арт-фестиваль «Потепление» пройдет по адресу ул. Трактовая 7. Бесплатные автобусы будут курсировать от ТРЦ Арена (Павловский тракт, 188, остановка автобуса под видеоэкраном) с 16:30 до 23:30. Также можно будет воспользоваться общественным транспортом – до остановки ТЭЦ-3 ходит автобус №9. Для автомобилистов будет организована парковка на месте проведения фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»
В Алтайском медуниверситете откроется новое стоматологическое отделение
Участников преступной группировки осудят в Алтайском крае
Житель Заринска купил квадроцикл, но так его и не увидел
На Алтае пропал молодой парень с бородой
Погода на 7-8 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
На клумбе в центре Бийска взошла конопля
В алтайский «Меланжист» вложат более 3 млрд рублей
В Барнауле установят памятный знак в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда
Стивен Сигал посетил стенд Алтая на экономическом форуме в Питере
Житель Барнаула потерял 48 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка»
Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
На ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула необходимо 1,9 млрд рублей
В Барнауле на Власихинской, Чудненко и Лазурной ремонтируют дороги
В Барнауле отметили день рождения Пушкина
Сергей Дугин уволил своего заместителя, ответственного за городское хозяйство
На Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за ДТП
«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей
Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»
Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу
Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз