2019-06-07T07:48:58+03:00
Общество

На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»

Поделиться:
Фото: Пресс-службы Алтай-Кокса.Фото: Пресс-службы Алтай-Кокса.
Изменить размер текста:

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли отборочные этапы корпоративного конкурса «Молодой лидер».

Претенденты участвовали в деловых играх, снимали и монтировали в онлайн-режиме видеоролики на темы адаптации персонала и привлечения молодых специалистов. Каждый конкурсант продемонстрировал навыки работы в команде и лидерские качества на всех этапах выполнения задания: от генерации идей и написания сценария до съемки видеоматериалов и презентации их экспертам.

15 человек станут участниками выездного этапа конкурса, который пройдет на Мультинских озерах Горного Алтая и выявит восемь финалистов.

Победитель конкурса и все финалисты получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

Конкурс дает молодежи возможность получить управленческие навыки, сплотиться в единую команду, а руководству предприятия – выявить наиболее перспективных сотрудников для дальнейшего карьерного развития.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
В Алтайском медуниверситете откроется новое стоматологическое отделение
Участников преступной группировки осудят в Алтайском крае
Житель Заринска купил квадроцикл, но так его и не увидел
На Алтае пропал молодой парень с бородой
Погода на 7-8 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
На клумбе в центре Бийска взошла конопля
В алтайский «Меланжист» вложат более 3 млрд рублей
В Барнауле установят памятный знак в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда
Стивен Сигал посетил стенд Алтая на экономическом форуме в Питере
Житель Барнаула потерял 48 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка»
Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
На ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула необходимо 1,9 млрд рублей
В Барнауле на Власихинской, Чудненко и Лазурной ремонтируют дороги
В Барнауле отметили день рождения Пушкина
Сергей Дугин уволил своего заместителя, ответственного за городское хозяйство
На Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за ДТП
«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей
Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»
Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу
Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз