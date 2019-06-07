2019-06-07T06:54:06+03:00
Происшествия

Участников преступной группировки осудят в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего организатора преступной группы и двух ее членов. Их обвиняют по нескольким статьям, в том числе покушение на убийство.

Следствие установило, что в 2016 году мужчина, у которого на тот момент уже было несколько судимостей за преступления против собственности людей, решил организовать преступную группу, с помощью которой мог бы получать систематический доход.

- Суть ее деятельности заключалась в том, что с декабря 2016-го по июль 2018-го участники совершили более 20 эпизодов краж чужого имущества. Они взламывали замки и проникали в помещения. Общий объем их «дохода» составил более четырех миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Помимо грабежей, один из участников банды едва не убил человека. Дело было в мае 2018 года в Бийске. Обвиняемые решили проникнуть в гаражный бокс, однако прямо на месте преступления их застал его владелец. Чтобы не оставлять свидетеля, один из участников преступной группы по указанию другого выстрелил в мужчину.

- Потерпевший получил тяжелое ранение головы, но все же смог скрыться от нападавших, - добавляют в следственном управлении.

Злоумышленники же тем времени, похитили из бокса декоративный кинжал и сбежали.

В отношении группы было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества», «Разбой», «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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