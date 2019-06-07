На Алтае пропал молодой парень с бородой
Пропавший
Изменить размер текста:
Жителей Алтайского края просят помочь установить местонахождение молодого мужчины. Помыткин Дмитрий Олегович, родившийся 13 ноября 1997 года, не сообщает о себе с октября прошлого года.
Его приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волос русый средней длины. Приметы одежды: одет по сезону.
При получении значимой информации просим сообщить в отдел полиции по Октябрьскому району Управления Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 30, т. (3852) 61-02-02 либо по телефону «02».
ИСТОЧНИК KP.RU