2019-06-07T06:41:31+03:00
Общество

На Алтае пропал молодой парень с бородой

Иван ОЛЕКСЮК
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ПропавшийПропавший
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Жителей Алтайского края просят помочь установить местонахождение молодого мужчины. Помыткин Дмитрий Олегович, родившийся 13 ноября 1997 года, не сообщает о себе с октября прошлого года.

Его приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волос русый средней длины. Приметы одежды: одет по сезону.

При получении значимой информации просим сообщить в отдел полиции по Октябрьскому району Управления Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 30, т. (3852) 61-02-02 либо по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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