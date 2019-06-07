Погода на 7-8 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-07T06:27:01+03:00

7 и 8 июня 2019 года в Барнауле ожидается ненастная погода. Фото: Дарья САВЕНКО

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В ближайшие два дня – 7 и 8 июня 2019 года – в Барнауле ожидается ненастная погода.

По данным синоптиков, днем 7 июня столбик термометра в краевой столице поднимется до +21…+23 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь, гроза, порывы ветра до 13-18 метров в секунду. В ночь с 7 на 8 июня столбик термометра покажет +12…+14 градусов, небольшой дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду. Днем потеплеет до +21…+23 градусов, умеренный дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

По Алтайскому краю 7 и 8 июня в большинстве районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Днем воздух прогреется до +19...+24, в предгорьях до +29 градусов.

Вместе с тем, с 7 по 8 июня местами по Алтайскому краю сохранится высокая пожароопасность, а в Ключевском, Волчихинском районах и вовсе обещают высокую пожароопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU