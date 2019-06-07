2019-06-07T06:45:33+03:00
Общество

На клумбе в центре Бийска взошла конопля

Дарья САВЕНКО
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В центре Бийска на пересечении улиц Стахановская и Советская неожиданно для всех взошла конопля.

Как пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на начальника отдела благоустройства управления ЖКХ Ирину Скобкову, растение скосят в ближайшее время. Конопля, как правило, встречается вдоль дорожек, в частном секторе, а вот ее появление на городских клумбах и газонах бывает редко. В этом случае, скорее всего, на участок была завезена земля, засоренная семенами конопли.

В бийском отделении Россельхознадзора пояснили, что сегодня эта конопля относится к растениям-сорнякам, а раньше ее выращивали почти в государственном масштабе. Она относится к прядильным растениям – это культуры, выращиваемые для получения волокна. Из него вязали веревки, канаты, шили мешки. Кроме того из конопли жали масло, а семена добавляли в хлеб. Однако это «земледелие» не прижилось, а растение стало преимущественно дикорастущим, быстро освоив алтайские землю и климат, которые ей подошли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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