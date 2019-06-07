В Барнауле установят памятный знак в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 04:28 2019-06-07T04:28:13+03:00

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Он появится 22 июня на ул. Ленинградской, 8. Сейчас идет монтаж в центре Ленинградской аллеи на месте закладного камня, установленного в 2008 году.

- В истории мало примеров подобного мужества и героизма. Неслучайно люди, пережившие блокаду, старались как можно меньше рассказывать о пережитом – слишком больно было вспоминать эти страшные годы. Но и забывать такое ни в коем случае нельзя. Такому городу, как наш, мало одной Ленинградской аллеи и тумбы с землей города-героя на Мемориале Славы. Всегда знала, что городу просто необходим такой памятник, - рассказала Светлана Ерыгина, председатель краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Воплотить мечту в реальность помогли барнаульские предприниматели - деньгами, материалами, рабочей силой. Эскиз будущего монумента создал барнаульский архитектор Сергей Боженко.

В основе памятника - контуры метронома, который для ленинградцев-блокадников играл большую роль: его учащенное биение, доносящееся из репродукторов и комнатных радиотарелок, свидетельствовало о начале бомбовых атак. Второй символ, который «читается» в памятнике, - репродуктор. Этот прибор на протяжении всех 900 дней блокады поддерживал в людях надежду и вселял в них веру в победу. Венчает всю композицию разорванное кольцо, олицетворяющее прорыв и полное снятие блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU