2019-06-07T04:14:03+03:00
Экономика

Стивен Сигал посетил стенд Алтая на экономическом форуме в Питере

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Северной столице стартовал международный экономический форум. Это крупнейшее подобное мероприятие в России, на котором собирают представители бизнеса, губернаторы и министры.

dmitriinegreevdmitriinegreev
Стивен Сигал посетил стенд Алтайского края
50 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стенд Алтайского края также на нем представлен. В четверг, 6 июня, его посетил знаменитый актер Стивен Сигал. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики Алтайского края Дмитрий Негреев.

Ранее анонсировалось, что на форуме будут заключены несколько соглашений.

- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор СГК Степан Солженицын на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о социально-экономичеком сотрудничестве между правительством региона и СГК. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев назвал соглашение хорошим примером государственно-частного партнерства, - пишет Негреев в своем «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»
В Алтайском медуниверситете откроется новое стоматологическое отделение
Участников преступной группировки осудят в Алтайском крае
Житель Заринска купил квадроцикл, но так его и не увидел
На Алтае пропал молодой парень с бородой
Погода на 7-8 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
На клумбе в центре Бийска взошла конопля
В алтайский «Меланжист» вложат более 3 млрд рублей
В Барнауле установят памятный знак в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда
Житель Барнаула потерял 48 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка»
Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
На ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула необходимо 1,9 млрд рублей
В Барнауле на Власихинской, Чудненко и Лазурной ремонтируют дороги
В Барнауле отметили день рождения Пушкина
Сергей Дугин уволил своего заместителя, ответственного за городское хозяйство
На Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за ДТП
«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей
Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»
Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу
Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз