Стивен Сигал посетил стенд Алтая на экономическом форуме в Питере
В Северной столице стартовал международный экономический форум. Это крупнейшее подобное мероприятие в России, на котором собирают представители бизнеса, губернаторы и министры.
Стенд Алтайского края также на нем представлен. В четверг, 6 июня, его посетил знаменитый актер Стивен Сигал. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики Алтайского края Дмитрий Негреев.
Ранее анонсировалось, что на форуме будут заключены несколько соглашений.
- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор СГК Степан Солженицын на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о социально-экономичеком сотрудничестве между правительством региона и СГК. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев назвал соглашение хорошим примером государственно-частного партнерства, - пишет Негреев в своем «Инстаграме».
ИСТОЧНИК KP.RU