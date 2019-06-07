Стивен Сигал посетил стенд Алтая на экономическом форуме в Питере

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-07T04:14:03+03:00

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В Северной столице стартовал международный экономический форум. Это крупнейшее подобное мероприятие в России, на котором собирают представители бизнеса, губернаторы и министры.

dmitriinegreev Стивен Сигал посетил стенд Алтайского края

Стенд Алтайского края также на нем представлен. В четверг, 6 июня, его посетил знаменитый актер Стивен Сигал. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики Алтайского края Дмитрий Негреев.

Ранее анонсировалось, что на форуме будут заключены несколько соглашений.

- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор СГК Степан Солженицын на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о социально-экономичеком сотрудничестве между правительством региона и СГК. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев назвал соглашение хорошим примером государственно-частного партнерства, - пишет Негреев в своем «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU