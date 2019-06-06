Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
С 7 по 8 июня местами по Алтайскому краю сохранится высокая пожароопасность, а в Ключевском, Волчихинском районах и вовсе обещают высокую пожароопасность.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в лесу. Помните, в пожароопасный сезон недопустимо:
- пользоваться в лесу открытым огнем;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
ИСТОЧНИК KP.RU