Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-06T16:53:27+03:00

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С 7 по 8 июня местами по Алтайскому краю сохранится высокая пожароопасность, а в Ключевском, Волчихинском районах и вовсе обещают высокую пожароопасность.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в лесу. Помните, в пожароопасный сезон недопустимо:

- пользоваться в лесу открытым огнем;

- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

ИСТОЧНИК KP.RU