На ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула необходимо 1,9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-06T16:06:45+03:00

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На ремонт взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта требуется 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко на встрече с председателем АКЗС Александром Романенко и министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым.

Как рассказали в АКЗС, текущий ремонт взлетно-посадочной полосы производится уже второй год: в 2018 году было заменено 14 тысяч кв.м. покрытия, в 2019 году - 13,55 тысяч кв.м. В первом случае стоимость работ составила 13,402 млн рублей, во втором – 14,998 млн рублей. Ежегодно предприятие будет заменять по 1/6 части полосы. В этом году ремонту подвергся участок шириной 30 м и длиной 450 м. Всего на реконструкцию ВВП необходимо 1,9 млрд рублей в ценах.

- Взлетно-посадочная полоса поддерживается в полном соответствии с нормативными требованиями вследствие наших действий по текущим ремонтам. Но потребность в капитальном ремонте с каждым годом возрастает, - сообщил Виталий Архипенко. - В этом году провели исследование полосы. Она полностью пригодна к эксплуатации, но идет разрушение слоев, и к 2024 году может встать вопрос об эксплуатации этого объекта.

Председатель АКЗС Александр Романенко напомнил, что вопрос реконструкции ВВП обсуждался на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом России Владимиром Путиным, а также не раз поднимался на федеральном уровне.

- Возможно, мы будем предусматривать финансовые ресурсы для поддержания авиапредприятия «Алтай» в устойчивом состоянии. Это большой коллектив в 800 человек, производственный комплекс с выручкой почти 2 миллиарда рублей, 240 миллионов рублей составляют только налоговые отчисления, - заявил по итогам встречи Романенко.

ИСТОЧНИК KP.RU