В Барнауле на Власихинской, Чудненко и Лазурной ремонтируют дороги

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-06T15:08:57+03:00

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В столице Алтайского края ремонтируют дороги, которые не попали в этом году в число объектов капитального ремонта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, дорожники ведут работы на улицах Власихинской, Малахова, Энтузиастов, Чудненко, Путейской, Лазурной, Кавалерийской, 1-й Западной, Северо-Власихинском проезде.

Струйно-инъекционным методом в ночное время выполнен ремонт улиц Никитина, Советской, Ползунова, Южно-Власихинской, А.Петрова, переулка Малого-Прудского и др.

В пресс-службе отметили, что всего с начала ремонтно-строительного сезона выполнено работ горячим асфальтом на общей площади 33,3 тысячи квадратных метров, проведено фрезерование поврежденных участков дорог на площади 39,5 тысяч квадратных метров. Струйно-инъекционным методом отремонтировано 5,3 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU