2019-06-06T13:52:28+03:00
Общество

В Барнауле отметили день рождения Пушкина

БОРЗОВ Денис
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Фото пресс-службы администрации БарнаулаФото пресс-службы администрации Барнаула
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В четверг, 6 июня в сквере у памятника А.С.Пушкину, выступили скрипачи музыкальной школы №1 и классического танца «ЭОС», Барнаульский академический хор, артисты музыкального театра Алтайского края, барнаульские поэты и писатели.

Для участников мероприятия организовали выставку из книжных изданий, посвященных жизни и творчеству великого русского поэта, и работ учащихся художественных отделений школ искусств и художественных школ города Барнаула.

Как сообщили в администрации города, ко дню рождения поэта приурочили и чествование лауреатов конкурса «Город читает Пушкина». Городской конкурс чтецов проводит Централизованная библиотечная система г.Барнаула в канун празднования Пушкинского дня России вот уже на протяжении семи лет.

В этом году в отборочном этапе конкурса, который прошёл в пяти городских библиотеках, приняли участие более 600 человек всех возрастов. В финальный тур конкурса прошли 48 участников.

Компетентное жюри определило победителей. Ими стали Екатерина Толмачёва, Юлия Новосёлова, Сергей Дюжин и Тимур Вартанян. Еще девятерых чтецов отметили в различных номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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