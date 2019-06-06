2019-06-06T12:31:12+03:00
Происшествия

На Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за ДТП

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле около часа дня 6 июня на Змеиногорском тракте произошла авария. Между Телецентром и улицей Ломоносова столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в группе «Барнаул 22».

Как сообщили в пресс-службе барнаульской ГИБДД, столкнулись «Ниссан Альмера», которым управлял 58-летний мужчина и «Ниссан Блюберд» с 47-летней женщиной-водителем. К слову, один из авто принадлежит службе такси «Город».

Как сообщается в барнаульском сообществе, из-за аварии образовалась пробка в обе стороны. Также очевидцы отмечают, что водителю такси стало плохо за рулем.

- Сегодня многим плохо. Голова болит до тошноты, видимо погода влияет, - комментирует новость Екатерина.

В результате ДТП пострадала 39-летняя пассажирка «Ниссан Альмеры». Женщина получила травмы, ей уже оказана медицинская помощь. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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