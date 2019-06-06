«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-06T10:59:23+03:00

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Национальный оператор связи в День защиты детей выступил партнером в организации и проведении серии детских праздников, на которых рассказал горожанам, как обезопасить детей дома и в социальных сетях. В помощь родителям компания предлагала услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», «Родительский контроль» и антивирусную программу Kaspersky Safe Kids.

«Ростелеком» принял участие в масштабном детском празднике «Приключение Ам Няма»* в комплексе развлечений для всей семьи «Фабрика отдыха» в пригороде Барнаула. Оператор провел для отдыхающих семейный чемпионат по пиньяте, знаменитой мексиканской игре, когда дети разбивают палкой подвешенную игрушку и получают высыпавшиеся из нее сладкие призы. Всеобщее веселье завершилось дискотекой.

В парке отдыха «Лесная сказка» специалисты Алтайского филиала «Ростелекома» презентовали горожанам домашнее видеонаблюдение. Фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой HD или FullHD предполагает самостоятельную установку и активацию услуги. Установив мобильное приложение на смартфоне, родители могут контролировать безопасность детей, если они одни дома, и даже транслировать голосовые сообщения с помощью встроенной в домашнюю камеру функции Push-to-talk («Нажми, чтобы говорить»).

В торговых центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска «Ростелеком» организовал квесты по киберзащите «Эра супергероев», чтобы показать детям, насколько важно защитить свой компьютер от кибератак. Игрокам, чтобы найти антивирус и спасти вселенную, предстояло пройти над вулканом, сбить теннисным мячом бутылки, отгадать множество загадок. Победителя игры компания наградила званием «Супергерой», подарила «Паспорт киберзащитника» с правилами безопасного поведения в интернете, а также магниты и брелоки.

До 31 июля «Ростелеком» предлагает действующим и новым клиентам подключить антивирусные программы крупнейших разработчиков Kaspersky, Dr Web и Eset NOD32 в пакете с интернетом и Интерактивным ТВ с существенной экономией ежемесячного платежа**. Родителям компания рекомендует защитить детей от недетских сайтов и приложений антивирусом Kaspersky Safe Kids, который позволит контролировать активность ребенка в интернете.

- С наступлением школьных каникул мы информируем родителей об услугах, которые повышают безопасность детей в реальных условиях жизни и в интернете. Функция «Родительский контроль» ограждает детей от сайтов сомнительного содержания. При просмотре Интерактивного ТВ «Ростелекома» можно также поставить пароль на каналы с ограничением «18+» и не беспокоиться, что ребенок может посмотреть взрослый контент, – сообщила и.о. заместителя директора филиала, директора по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Белкина.

ИСТОЧНИК KP.RU