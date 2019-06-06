Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-06T10:52:43+03:00

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Барнаульский бизнесмен Павел Тулин рассказал, как он планирует восстановить парк «Изумрудный». Мужчина сделал это 5 июня на импровизационной пресс-конференции, сообщает «Политсиб.ру».

По концепции Тулина на территории парка должны появиться велодорожки, летний бассейн, фитнес-центр, первый в Барнауле коворкинг для молодых предпринимателей, летний кинотеатр и спортивный комплекс площадью 12 тысяч кв. м. К слову, предприниматель также предложил восстановить храм и построить в парке новый планетарий.

Напомним, что ранее были представлены три пути развития парка «Изумрудный». А проект Павла Тулина стал лидером общественного голосования, хоть у его конкурентов и возникли подозрения в честности подсчетов голосов. Мужчина с уверенностью заверил, что сейчас Барнаул очень нуждается именно в спортивных объектах.

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ИСТОЧНИК KP.RU