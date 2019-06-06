Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу
Дмитрий Вараскин
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Дмитрий Вараксин из Алтайского края стал чемпионом в своей весовой категории в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу «SIBERIAN CHALLENGE – VII».
Он выполнил нормативы по строгому подъему штанги на бицепс и армейскому жиму штанги стоя. Полученные результаты принесли спортсмену, помимо победы в своей весовой категории, бронзовую медаль в абсолютном зачете.
Кубок Мира по пауэрлифтингу объединил на одной площадке около 1000 спортсменов, выступающих в различных дисциплинах силового вида спорта.
Дмитрий Вараксин работает слесарем цеха автоматизации Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК).
ИСТОЧНИК KP.RU