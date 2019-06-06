2019-06-06T10:55:09+03:00
Спорт

Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Дмитрий ВараскинДмитрий Вараскин
Изменить размер текста:

Дмитрий Вараксин из Алтайского края стал чемпионом в своей весовой категории в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу «SIBERIAN CHALLENGE – VII».

Он выполнил нормативы по строгому подъему штанги на бицепс и армейскому жиму штанги стоя. Полученные результаты принесли спортсмену, помимо победы в своей весовой категории, бронзовую медаль в абсолютном зачете.

Кубок Мира по пауэрлифтингу объединил на одной площадке около 1000 спортсменов, выступающих в различных дисциплинах силового вида спорта.

Дмитрий Вараксин работает слесарем цеха автоматизации Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей
Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»
Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз
Бийское трамвайное управление признали банкротом
Купили билеты на самолет? Позаботьтесь о питании в полете заранее!
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
ВТБ продемонстрировал инновационные технологии на собрании акционеров
Квартирантка сдала чужую бытовую технику в ломбард
Более 440 специалистов выпустила кафедра АлтГТУ «Приборостроение» на «Роторе»
6 июня Сергей Шубенков проводит очередной старт
Как купить билеты на теннисный турнир Кубок Кремля со скидкой
Барнаульский бизнесмен Павел Тулин рассказал о будущем парка «Изумрудный»
Мэр Барнаула жестко высказался против коррупции
Осенью в Алтайском крае пройдут выборные кампании
В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину
Уволился главный куратор госзакупок в правительстве Алтайского края
Барнаульскую шаурму признали одной из лучших в стране
Барнаульский гиревик Павел Лесных победил в кубке Европы
В Барнауле определят лучшего водителя трамвая
Ремонт проспекта Социалистического начнется в предстоящие выходные
Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз
В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века
Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат