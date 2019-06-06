Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-06T09:23:03+03:00

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Синоптики продлили штормовое предупреждение по Алтайскому краю – днем 6 и сутки 7 июня сохранятся дожди, местами ливни, грозы, град, усиление ветра до 23-25 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с ненастной погодой возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели просят переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При грозе, управляя автомобилем, нужно припарковаться, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU