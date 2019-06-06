Бийское трамвайное управление признали банкротом

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-06T09:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Алтайского края признал бийское МУП «Трамвайное управление» банкротом. В его отношении начали конкурсное производство.

По данным ИА «Банкфакс», из документов на сайте суда следует, что общая сумма финансовых обязательств составляет более 41 миллиона рублей. Помимо этого временный управляющий Елена Минакова выявила спорные сделки.

- Согласно ее отчету, текущие обязательства должника составляют 41,155 млн рублей, из которых было погашено чуть более 100 тысяч рублей. Из судебных документов следует, что по данным бухгалтерского учета, кредиторская задолженность управления на начало 2019 года составляла 168 млн рублей. Долг перед МИФНС России № 1 по Алтайскому краю составляет 79,1 млн рублей, при этом имущества трамвайного управления почти «впритык» хватит для того, чтобы погасить сформировавшуюся задолженность по НДФЛ, НДС, пенсионным взносам, штрафам и пени, - сообщает источник.

При этом по информации все той же Минаковой, она не нашла признаков преднамеренного банкротства, но есть некоторые подозрительные сделки. Это дает основания для привлечения контролирующих лиц управления к субсидиарной ответственности и взыскании с них соответствующих убытков.

ИСТОЧНИК KP.RU