2019-06-06T09:23:09+03:00
Общество

Купили билеты на самолет? Позаботьтесь о питании в полете заранее!

Закажите еду в самолет вместе с билетом
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Завтрак, обед или ужин на высоте 10 тыс. метров над землей. Что может быть приятнее?Завтрак, обед или ужин на высоте 10 тыс. метров над землей. Что может быть приятнее?
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Завтрак, обед или ужин на высоте 10 тыс. метров над землей. Что может быть приятнее? Удобнее устраивайтесь в кресле, опустите столик и отведайте одно из блюд нашего меню, наслаждаясь видом из иллюминатора. Выбирайте традиционные: курицу, рыбу, мясо, специальный вегетарианский или детский набор, либо сэндвич.

Воспользуйтесь услугой заказа питания на борт. Это будет намного выгоднее, чем перекусывать в здании аэровокзала. Услуга особенно актуальна для рейсов, в стоимость которых не включено питание. Проверить наличие питания на своем рейсе можно в разделе официального сайта авиакомпании в разделе Информация / Меню бортового питания.

В набор питания входят: закуска, горячее блюдо, десерт, булочка. Стоимость одного набора составляет до 700 рублей, сэндвич – до 350 рублей* (в зависимости от аэропорта вылета). Заказывайте дополнительное питание при покупке билета, при бронировании в службе поддержки пассажиров по телефону 8-800-77-00-262 или на сайте авиакомпании, но не менее чем за 36 часов до вылета рейса.

Услуга доступна при вылете из следующих городов: Алматы, Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, подмосковный Жуковский, Иркутск, Краснодар, Минеральные Воды, Москва (Домодедово), Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тюмень, Хабаровск, Чита и другие. Полный список городов на сайте.

*Цена указана на момент публикации и может измениться.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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