Более 440 специалистов выпустила кафедра АлтГТУ «Приборостроение» на «Роторе»

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-06T07:21:51+03:00

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За четыре года существования кафедры АлтГТУ «Приборостроение» на заводе «Ротор» было обучено более 440 студентов. У них была возможность закрепить теорию на практике и вместе с дипломами об окончании вуза получить предложения о работе.

Завод «Ротор» постоянно совершенствует свое производство, и самое главное, это предприятие, которое внедряет инновационные технологии. На заводе созданы условия, при которых наука, образование и производство, интегрированы друг в друга, что в конечном итоге дает синергию результата.

Создание базовой кафедры непосредственно на предприятии дает студентам возможность получать знания от высококлассных специалистов-производственников предприятия, вовлекать ребят в производственные процессы, готовить образованных высококвалифицированных специалистов, востребованных в регионе.

Практические занятия для студентов, будущих инженеров приборостроительного завода, помогают студентам уже на этапе обучения влиться в производственный процесс, изучить все тонкости проектирования и изготовления высокоточных деталей, научится работать на современных автоматизированных станках, создавать необходимые программы.

К учебному процессу в 2017 году присоединились специалисты головного предприятия «Ротора» – центрального научно-исследовательского института «Электроприбор» Санкт-Петербурга. В рамках подписанного трехстороннего соглашения ребята могут проходить практику в Санкт Петербурге. Так, студент Григорий Ситников в прошлом году проходил практику на предприятии в Санкт-Петербург. «Ротор» оплатил все командировочные расходы.

- Важно иметь не только теоретические знания, но и практический опыт воплощения полученных знаний в реальных производственных процессах. На заводе ребята могут посмотреть, как работает производственная цепочка, начиная от изучение процесса с конструкторской документации и заканчивая процессом изготовления нужной детали на станке, с использованием программного обеспечения. Это бесценный опыт, - рассказал Сергей Пронин, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий АлтГТУ отметил.

Сегодня многие выпускники АлтГТУ работают на заводе «Ротор». Воплощают в производстве полученные знания, повышают квалификацию, обеспечивают экономический рост региона.

ИСТОЧНИК KP.RU