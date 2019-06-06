Как купить билеты на теннисный турнир Кубок Кремля со скидкой
На площадке Ледового Дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября пройдет 30-й теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля. С 4 июня стартовал первый этап продажи билетов на соревнования.
Клиенты ВТБ, который выступает титульным партнером мероприятия (поддерживает турнир с 1998 года), могут приобрести на теннисный турнир со скидкой 30% до конца июня.
Дисконт распространяется при оплате картами ВТБ, а также ранее присоединенных банков (ВТБ24 и Банк Москвы). Клиенты смогут купить билеты на любой из дней проведения турнира. Полный список мест продажи и подробности акции размещены на официальном сайте мероприятия.
ВТБ Кубок Кремля – это первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, объединяющий как мужские, так и женские соревнования в крытом помещении.
ИСТОЧНИК KP.RU