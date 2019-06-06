2019-06-06T06:53:40+03:00
Общество

Как купить билеты на теннисный турнир Кубок Кремля со скидкой

Иван ОЛЕКСЮК
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На площадке Ледового Дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября пройдет 30-й теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля. С 4 июня стартовал первый этап продажи билетов на соревнования.

Клиенты ВТБ, который выступает титульным партнером мероприятия (поддерживает турнир с 1998 года), могут приобрести на теннисный турнир со скидкой 30% до конца июня.

Дисконт распространяется при оплате картами ВТБ, а также ранее присоединенных банков (ВТБ24 и Банк Москвы). Клиенты смогут купить билеты на любой из дней проведения турнира. Полный список мест продажи и подробности акции размещены на официальном сайте мероприятия.

ВТБ Кубок Кремля – это первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, объединяющий как мужские, так и женские соревнования в крытом помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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