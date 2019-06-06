2019-06-06T06:06:59+03:00
Общество

Барнаульский бизнесмен Павел Тулин рассказал о будущем парка «Изумрудный»

Дарья САВЕНКО
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Предприниматель Павел Тулин, чей проект стал лидером общественного голосования, рассказал о будущем парка «Изумрудный».

Как сообщает «Политсибру», согласно концепции бизнесмена, на территории парка должны появиться летний бассейн, первый в Барнауле коворкинг для молодых предпринимателей, велодорожки, летний кинотеатр, фитнес-центр, большой спортивный комплекс площадью 12 тысяч кв. м.

Кстати, Тулин предлагает построить в парке новый планетарий и восстановить храм. Остальная же территория будет обустроена под «зону отдыха».

Тулин подчеркнул, что уже есть организация, которая готова профинансировать весть проект реконструкции. Не секрет, что это кредитные средства. Объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Это «возвратные» деньги, которые собственник должен будет вернуть.

- Если мы до октября не отдадим краевой администрации проектно-сметную документацию, то в бюджет следующего года мы уже не попадем. Следовательно, весной 2020 года мы не сможем начать работы, - резюмировал предприниматель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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