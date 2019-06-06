2019-06-06T04:58:46+03:00
Политика

Осенью в Алтайском крае пройдут выборные кампании

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Алтайском крае осенью пройдут выборные кампании различного уровня. Самыми крупными из них станут довыборы депутата АКЗС по одномандатному округу №2. Об этом сообщает «Политсибру».

Единый день голосования назначен на 8 сентября. С точки зрения финансов (затраты составят около 10 млн рублей) и статуса крупнейшими станут довыборы депутата АКЗС по одномандатному округу № 2 (Кулундинский, Ключевский, Табунский, Михайловский районы). На сегодняшний день известны имена двух кандидатов: Флюр Хакимов (КПРФ) и Владимир Репкин («Единая Россия»). Возможно к этому списку добавится и представить ЛДПР.

По одному депутату в гордумы также выберут в Бийске и Барнауле. Главным претендентом в краевой столице является Иван Нифонтов, победитель праймериз ЕР и дзюдоист. В Бийске - Александр Казаков.

Довыборы пройдут еще и в Белокурихе, Алейске, Локтевском, Павловском, Советском, Родинском и Тюменцевском районах. Также в сентябре изберут депутатов в Змеиногорский районный совет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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