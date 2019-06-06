2019-06-06T04:43:49+03:00
Происшествия

В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 5 июня на улице Попова в районе дома 167 в/1 на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 58-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 31 водитель-мужчина на автомобиле «Ситроен Джампер» ехал по улице Попова в сторону Трактовой. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

К слову, 4 июня на автодороге Бийск - Карабинка - граница с Республикой Алтай случилось ДТП, в результате которого погибли два человека.

Напомним, 50-летний водитель автомобиля «Тойота» попытался скрыться от сотрудников полиции, но не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП скончались водитель и 44-летний пассажир. Второго пассажира с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
ВТБ продемонстрировал инновационные технологии на собрании акционеров
Квартирантка сдала чужую бытовую технику в ломбард
Более 440 специалистов выпустила кафедра АлтГТУ «Приборостроение» на «Роторе»
6 июня Сергей Шубенков проводит очередной старт
Как купить билеты на теннисный турнир Кубок Кремля со скидкой
Барнаульский бизнесмен Павел Тулин рассказал о будущем парка «Изумрудный»
Мэр Барнаула жестко высказался против коррупции
Осенью в Алтайском крае пройдут выборные кампании
Уволился главный куратор госзакупок в правительстве Алтайского края
Барнаульскую шаурму признали одной из лучших в стране
Барнаульский гиревик Павел Лесных победил в кубке Европы
В Барнауле определят лучшего водителя трамвая
Ремонт проспекта Социалистического начнется в предстоящие выходные
Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз
В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века
Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат