В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

СЕГОДНЯ 04:43 2019-06-06T04:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 5 июня на улице Попова в районе дома 167 в/1 на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 58-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 31 водитель-мужчина на автомобиле «Ситроен Джампер» ехал по улице Попова в сторону Трактовой. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

К слову, 4 июня на автодороге Бийск - Карабинка - граница с Республикой Алтай случилось ДТП, в результате которого погибли два человека.

Напомним, 50-летний водитель автомобиля «Тойота» попытался скрыться от сотрудников полиции, но не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП скончались водитель и 44-летний пассажир. Второго пассажира с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU