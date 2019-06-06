Уволился главный куратор госзакупок в правительстве Алтайского края

СЕГОДНЯ 03:56 2019-06-06T03:56:02+03:00

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Главный куратор сферы госзакупок в правительстве Алтайского края Дмитрий Батейкин добровольно снял с себя полномочия. Мужчина написал заявление об увольнении в конце мая, сообщает «Банкфакс».

Сергей Макашов, начальник отдела методологического сопровождения закупочной деятельности заказчиков, а также пресс-центр Минэкономразвития Алтайского края подтвердили эту информацию.

Так 27 мая Дмитрий Батейкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пока его обязанности исполняет Наталья Уразаева, которая является начальником отдела мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд. К слову, чем после ухода займется чиновник никто не комментирует.

Как сообщает издание, Батейкин находился в кадровом резерве на пост начальника главэкономики края после того, как Михаила Щетинина назначили сенатором. На тот момент конкуренцию мужчине якобы составляла Ирина Долгова, которая тогда была начальником крайздрава. В итоге эта должность досталась молодому Николаю Чинякову.

ИСТОЧНИК KP.RU