Барнаульскую шаурму признали одной из лучших в стране

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-05T16:30:51+03:00

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В Москве прошел конкурс «Торговля России 2019», он ежегодно проводится Минпромторгом России. Победителями конкурса, в котором участвовало более 800 организаций со всей страны, стали два предприятия из Алтайского края.

В номинации «Лучший объект фаст-фуда» одним из победителей стала сеть ресторанов быстрого питания «Грильница». Это одно из самых быстроразвивающихся предприятий фаст-фудов Алтайского края. Организация давно вышла за пределы рынка региона, теперь «Грильницу» можно встретить и в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.

В номинации «Лучшая ярмарка» победу одержала специализированная продовольственная ярмарка выходного «Продукция Барнаула – горожанам» (организатор – администрация Барнаула).

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры поощрили сертификатом Минпромторга России за вклад в развитие сферы торговли и общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU