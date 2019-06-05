2019-06-05T15:18:28+03:00
Спорт

Барнаульский гиревик Павел Лесных победил в кубке Европы

БОРЗОВ Денис
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Фото : Минспорта Алтайского краяФото : Минспорта Алтайского края
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Алтайский атлет стал победителем в международном кубке. С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходил Кубок Европы по гиревому марафону. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Канады, Бразилии, Ирландии, Белоруссии, Украины, России и других стран.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, на кубке лицом к лицу столкнулись более 60 спортсменов. Они выступали в трех форматах марафона: 30, 60 минут и три часа. В самом тяжелом - трехчасовом марафоне уверенную победу одержал известный барнаульский гиревик, неоднократный победитель и рекордсмен международных соревнований Павел Лесных. Он изначально считался фаворитом кубка и уверенно показал себя, как профессионал.

За три часа он поднял одну гирю весом 24 кг 2422 раза. Примечательно, что Павел впервые участвовал в таком длительном формате. Второе место досталось спортсмену из Санкт-Петербурга, а бронза уехала за рубеж - гиревику из Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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